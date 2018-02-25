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Afrin'de 3 köy daha terör örgütü 'den temizlendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 37'inci gününde, ve Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerinin terör örgütünden temizledi.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 15:48
Afrin'de 3 köy daha terör örgütü PYD'den temizlendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Son gelen bilgilere göre, Afrin çevresinde ilerleyişini sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu () birlikleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu /YPG'nin kontrolündeki Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini kurtardı.

5 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Öte yandan sabah saatlerinde Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli ve Kavanda köylerinin teröristlerden temizlendiği bildirilmişti.

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Afrin'de 3 köy daha terör örgütü PYD'den temizlendi!
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