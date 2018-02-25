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Bekir Bozdağ'dan flaş Salih Müslüm açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslüm ile ilgili açıklama yaptı. İade süreciyle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 18:53
Bekir Bozdağ'dan flaş Salih Müslüm açıklaması

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, " PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine aranan kişilerdendi. Çekya'da kaldığına dair bilgiler gelince Interpol Daire Başkanlığımız terörist başının Türkiye'ye iadesini talep etmiştir. Şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığımız iade ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Çekya Dışişleri Bakanı ile de Dışişleri Bakanımız konuyu görüşecektir." dedi.

Bekir Bozdağ'dan flaş Salih Müslüm açıklaması

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Bekir Bozdağ'dan flaş Salih Müslüm açıklaması
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