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'tan 15 yıla kadar hapis istendi...

Yabancı akademisyen için kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istendi...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 10:12
Bylock'tan 15 yıla kadar hapis istendi...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

7 HUKUKÇU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüpheli kadının örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlendi. Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bylock'tan 15 yıla kadar hapis istendi...
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