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'de 'nün "hücre evleri"ne operasyon

'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "hücre evleri"ne yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 17:08
Çanakkale'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki 8 "hücre evi"ni tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 11 şüpheli yakalandı, aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Çanakkale'de FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon
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