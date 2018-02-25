FETÖ savcısı Akkaş Dink iddianamesinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dink cinayeti soruşturmasına yaklaşık 3 yıl bakan ve FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink, Sera Dink "müşteki", eski savcı Muammer Akkaş ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

58 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Akkaş'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve iki kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27 yıl 6 aydan 58 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, bazı kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin görevlerinin gereğini yerine getirmedikleri kaydedildi. Bu kapsamda, Dink cinayetinden sorumlu tutulmaları gerektiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar, Yunus Yazar ile Engin Dinç, Ahmet İlhan Güler, Sabri Uzun, Celalettin Cerrah, Reşat Altay'ın da bulunduğu dönemin kamu görevlisi 26 sanık hakkında dava açıldığı anımsatıldı.

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNDENDİR"

Şüpheli Akkaş'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticilerindendir." tespitinde bulunulan iddianamede, şüpheli Akkaş hakkında ifade vermek için müracaat eden tanıklar Hacı Ali Hamurcu ve Ümüt Denktaş'ın ifadelerine yer verildi. İddianamede, tanıklar Hamurcu ve Denktaş'ın, Akkaş'ın yönlendirmesi sonucu Ergenekon davasının sanıkları aleyhine ifade vermek zorunda kaldıkları aktarıldı. İddianamede, eski savcı Akkaş hakkındaki bu iddialar nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

FETÖ'CÜLER HAKKINDA İŞLEM YAPMADI

İddianamede, hakkında cinayetten dava açılan bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, ayrıca Ali Fuat Yılmazer'in iki kızı ile Reşat Altay'ın eşinin de söz konusu programı kullandığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Muammer Akkaş'ın, kamuoyunda "25 Aralık kumpas" soruşturmaları olarak bilinen "FETÖ/PDY'nin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirme amaçlı kumpas operasyonu"nu yönettiği, daha sonra görevlendirildiği Tekirdağ Cumhuriyet savcısı iken meslekten çıkarıldığı ve hakkındaki soruşturmalardan kurtulmak için yurt dışına kaçtığı vurgulandı. Ayrıca soruşturmayı yürüten Akkaş'ın, adı geçen kamu görevlileri hakkında işlem yapmadığı ve bu isimleri koruduğuna da yer verildi.