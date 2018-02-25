Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hollanda Srebrenitsa soykırımı ile yüzleşsin

Srebrenitsa soykırımı ile yüzleşsin

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Hollanda Srebrenitsa soykırımı ile yüzleşsin

Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci , AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, Temsilciler Meclisi'nin kararana tepki gösterdi. Çelik, "Kendilerine ayna tutacakları yerde, Srebrenitsa katliamındaki, soykırımındaki sorumluluklarıyla yüzleşecekleri yerde, Türkiye'ye iftira atan parlamento kararları almaya cüret ediyorlar. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Şunu sormak gerekiyor, 'Srebrenitsa katliamındaki sorumluluğuyla yüzleşemeyen Hollanda Parlamentosu'nun sözde Ermeni soykırımı diye bir meselede karar almasının kime faydası vardır?" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda Srebrenitsa soykırımı ile yüzleşsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN