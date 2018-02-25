Hollanda Srebrenitsa soykırımı ile yüzleşsin

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin kararana tepki gösterdi. Çelik, "Kendilerine ayna tutacakları yerde, Srebrenitsa katliamındaki, soykırımındaki sorumluluklarıyla yüzleşecekleri yerde, Türkiye'ye iftira atan parlamento kararları almaya cüret ediyorlar. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Şunu sormak gerekiyor, 'Srebrenitsa katliamındaki sorumluluğuyla yüzleşemeyen Hollanda Parlamentosu'nun sözde Ermeni soykırımı diye bir meselede karar almasının kime faydası vardır?" dedi.

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