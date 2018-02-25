‘Holokost’ta ölenleri üzüntüyle anıyoruz’

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin Karadeniz'deki uluslararası sularda 24 Şubat 1942 tarihinde torpillenerek batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıldönümünde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de faciada hayatını kaybedenler anısına İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost'tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" dedi.

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