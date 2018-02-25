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Hükümetimiz soykırım kararına katılmıyor

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Hükümetimiz soykırım kararına katılmıyor

'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasını kabul etmesi konusundaki karara Hollanda Hükümeti'nin katılmadığını belirtti. Weststrate "Hükümetimizin de söylediği gibi 1948'den önceki tarihi olayları soykırım olarak tanımak zor. Çünkü o tarihte hukuki bir tanım yok" dedi. Daha önce 'ın 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonunun kurulması önerisini desteklediğini belirten Weststrate, "Ortak tarih komisyonun kurulması, bizim desteklediğimiz bir şey" diye konuştu.

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Hükümetimiz soykırım kararına katılmıyor
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