İşte sivil hassasiyeti

Genelkurmay
Başkanlığı'nın dün yayımladığı ve Afrin
'de 3 gün önce teröristlere ait konvoyun imha edilmesiyle ilgili görüntüler, terör örgütlerinin "Operasyonda Türkiye
sivilleri öldürüyor" şeklindeki kara propagandasını çürüttü. Genelkurmay'ın dün resmi internet sitesinde yayımladığı görüntüler, sadece terör unsurları ve mühimatın hedef alındığını da tüm netliğiyle ortaya koydu. Görüntülere göre; TSK
'nın ateşinden önce, Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Konvoyların birinde Afrin'in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen siviller bulunduğu belirlendi. Diğerinde ise terör örgütüne götürülen mühimmat ve teröristler bulunuyordu. Operasyon için düğmeye basan TSK sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmadı, siviller uzaklaştıktan sonra ise teröristlerle mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu tam isabetle vurdu. Böylece tek bir sivilin dahi burnu kanamadan sadece teröristlere ait hedefler imha edildi. İç ve dış odakların ısrarla yaymaya çalıştığı "Afrin operasyonunda siviller zarar görüyor" yalanı da böylece delilleriyle çürütülmüş oldu.