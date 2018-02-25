Kıyamet Kilisesi İsrail'in vergi uygulamasını protesto amacıyla kapatıldı

Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos, kilisenin avlusunda çok sayıda patrik ve kilise başkanının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, İsrail makamlarının kiliselerine yönelik vergilendirme uygulamasına karşılık protesto amacıyla Kıyamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini söyledi. Patrik 3. Teofilos, kilisenin bir sonraki duyuruya kadar ibadete ve ziyarete kapalı olacağını belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı.

Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Kudüs'teki kilise yönetimleri ayrıca İsrail'in kiliselere ait taşınmazlara el koymayı öngören yasa tasarısına da karşı çıkıyor.

Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yer alan Kıyamet Kilisesi, Hristiyanlık inancına göre çarmıha gerilen Hazreti İsa'nın defnedildiği ve daha sonra dirilerek göğe yükseldiği alan olması hasebiyle Hristiyan dünyasının en kutsal mekânı sayılıyor.