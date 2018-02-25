Mehmetçik destan yazıyor

Başbakan Binali Yıldırım
dün partisinin Malatya ve Kayseri
'de gerçekleştirilen 6'ncı Olağan İl Kongrelerine katıldı. Önce Malatya'ya giden Yıldırım, ardından Kayseri'ye geçerek kürsüden önemli mesajlar verdi. Yıldırım özetle şunları söyledi: HİÇBİR MESELE TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜLMÜYOR:
Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara, ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir ki, bölgesel ve küresel hiç bir mesele Türkiye'siz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için Recep Tayyip Erdoğan
hak ve adaletin sembolü oldu. ÖNCE UTANÇ DOLU TARİHİNİZE BAKIN:
Ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz orada, Afrin'de destan yazıyor. Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun. ELİNİZE KAN BULAŞIR:
Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Meşru bir devlet, terör örgütlerinden hiçbirini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Senelerdir dostlarımıza hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. MİLLET DE SİZDEN TİKSİNİYOR:
Ne yaparsak yapalım CHP
'yi mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, karalamaya başladılar. Ne diyorlardı, "şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyorum". Bu millet de sizden tiksiniyor. Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz? Buyrun siz de katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar, canları sıkılmış. BU NASIL BİR KENDİNİ BİLMEZLİK?:
Biri çıkmış diyor ki, "Cumhur İttifakı
ahlaksız teklif". Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen Cumhur İttifakı'nı, milletin adının geçtiği bir benzetmeyi nasıl yaparsın? Varsın saldırsınlar, Malatyalıların güzel bir sözü var, 'ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. DÖRT DİYON, DOKUZ DİYON:
CHP diyor ki 'Bu bir koalisyondur'. Bu adama derdimizi anlatamadık. Kayserililer sizin lisanınızla cevap verelim mi? Şu CHP'ye 'Dört diyon, dokuz diyon, topluyon otuz diyon' Bunların bütün hesapları böyle, ne derlerse aynı. HADİ İTTİFAKA GİRİN:
İşte bugüne kadar korsan olarak yaptıkları, ittifakları meşru hale getiriyoruz. Hani küçük partiler bahane ediyor ya, hadi kaldırdık işte hadi girin ittifaka, baraja takılmadan yolunuza devam edin. Çünkü baraj ittifaka takılmadan partilerin tamamının oyu üzerinden hesaplanıyor. AVUÇLARINI YALARLAR:
Bu hareketin içine nifak sokmak isteyenler, ayrılık bekleyenler avuçlarını yalayacak. HIZLI TREN MÜJDESİ:
Başbakan Yıldırım hızlı trenin Kayseri'ye geleceği müjdesini de vererek "28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Yollar kısalacak, işiniz, aşınız artacak" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Malatya'da partisinin "6. Olağan İl Kongresi"ne katıldı. Kongrede Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi. BÖLÜCÜLERLE İTTİFAK YAPAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?
Cumhur İttifakı yapmak ahlaksız bir teklifmiş. Hadi oradan be, hadi oradan. Aynı şekilde 16 Nisan oylamasında "hayır" cephesi kuranlar, ittifak yapanlar, bölücülerle, bölücü sevicilerle beraber çalışanlar bunlar değil miydi? Ne çabuk unuttunuz? İşte bugüne kadar korsan olarak yaptıkları, yapılan bu ittifakları meşru hale getiriyoruz. Yasal hale getiriyoruz. Onların anlayacağı dille söylüyorum. Yani hodri meydan diyoruz. Buyrun er meydanına diyoruz. Bizim millete güvenimiz tam. KİRLİ İTTİFAKLARI BOZUYORUZ
Biz kimseyi diliyle, inancıyla, mezhebiyle etnik kökeniyle değerlendirmedik. Suriye'de de Afrin'de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden def etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. GENÇLER ADAY OLABİLECEK
MHP ile görüşmelerimizi tamamladık, Cumhur İttifakı'na yönelik kanun teklifini Meclis'e sunduk. Gençlerimize de bu yasa teklifinde bir müjdemiz var. Şimdi çıkaracağımız bu kanunda yaşını tamamlayan gençlerimiz milletvekili adayı olduğu gibi belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve bütün seçimlere de aday olabilecekler. AĞAÇTAN MAŞA, APTALDAN PAŞA OLMAZ
Varsın saldırsınlar, Malatyalıların güzel bir sözü var, "ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz". İktidar nasıl olunur? Milletin desteğiyle Malatyalının desteğiyle olunur. Millete tepeden bakmakla iktidar olunmaz.