O günden beri ilk kez rahat uyuduk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda, mahkemenin verdiği kararın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları bir araya geldi. Şehit yakınları 11 Mayıs Şehitler Derneği'nin öncülüğünde Hatay Reyhanlı'da toplandı. Toplantıda konuşan dernek başkanı Ahmet Tuna verilen karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahkemenin verdiği 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilk kez rahat uyku uyuduklarını söyleyen acılı aileler, "Biz Reyhanlı halkı olarak terörün her zaman dimdik karşısındayız. O hainlerin en ağır cezayı almaları da içimizi biraz olsun rahatlattı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak" dedi. Hatay Reyhanlı'da 2013'te meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 5 yıl sonra 9 sanık hakkında 53'er kez ağır mübbet hapis cezası verilmişti.

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