Sivilleri böyle canlı kalkan yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı
Harekatı'nın 36'ncı gününde Cinderesi bölgesinde ilerleyişine devam eden Mehmetçik ve ÖSO
, Ebu Kabe ile Hacılar köylerini teröristlerden temizledi. Afrin'in batısındaki Dünbenli köyü de teröristlerden arındırıldı. DÜN 3 KÖY TEMİZLENDİ
TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, Afrin'in yolu üzerinde en önemli noktalardan biri olan Cinderesi'ni çembere aldı. Terör mevzileri dün de Savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.
Planlandığı gibi devam eden operasyonda TSK ve ÖSO, harekâtın başından bu yana YPG
/PKK
-DEAŞ
'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri PYD/ PKK'ya ait üs olmak üzere 103 noktayı örgütten kurtardı. TOPLAM 1951 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana bin 951 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından PKK/KCK
/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 782 hedef imha edildi. En az bin 931 PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 32 asker şehit oldu, 183 asker de yaralandı. KÖYLÜLERİ ÖLÜME YOLLADILAR
Eli kanlı terör örgütünün Afrin'de sivilleri nasıl canlı kalkan olarak kullandığı, temizlenen köylerde gözler önüne serildi. Teröristler Maskah köyünde bağladıkları ihtiyar köylüleri mayınla tuzakladı. Patlayıcı
düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi. 4 köylü daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi. Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı. Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak imha edildi. 'TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE KAÇTILAR'
Mehmetçiğin
kurtarıp muayene ettiği 4 köylü, teröristlerin yaptığı zulmü ve Mehmetçiğin kendilerini nasıl kurtardığını anlattı. Şükrü Osman (90) "Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri
geldi ve bizi kurtardı. 5 yıl önce köyü işgal eden teröristler Türk askerini görünce kaçtı" dedi. Nazlı Osman (75) da "Hepimizi eve kapatıp gittiler, çok korktuk. Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Sonra askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim. Saçını okşadım. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Köylülerden Hüseyin Şeh Bekir (64) ise "YPG/PKK elimizde avucumuzda ne varsa her şeyi aldılar" şeklinde konuştu. BİR HAFTADA 28 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan
yapılan açıklamada, 17 - 23 Şubat arasında yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda mühimmet ve silah ele geçirildiği ve 23 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.