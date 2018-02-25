Sivilleri vurmak sizin kanınızda var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Kahramanmaraş 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan salonun dışında ve kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI: Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak bizi binlerce yıllık komşularından, kardeşlerinden, koparmak istiyorlar. Bu uğurda adını sürekli değiştirmelerine, tüm cilalamalarına rağmen çirkin yüzleri ortada olan terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Teröristle poz verdiklerinde korkutabileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu görüntü sadece dünyaya empoze ettikleri demokrasi, meşruiyet, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor.

İNEBAHTI ÖRNEĞİ: Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde, o teröristleri imha ederek, çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız. Kesilen sakal daha gür çıkar. Ama giden kol, kanat geri gelmez. Bu söz İnebahtı Savaşı'nda donanmamızın bir kısmını kaybettiğimiz, fakat Kıbrıs'ı da ele geçirdiğimiz dönemde söylenmiştir.

ÇÖKERTECEĞİZ: Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz. Geride sadece yaralanmış dostluk, müttefiklik ilişkileri, kıymeti kalmamış kavramlar, kimsenin itibar etmediği sözler, paçavraya dönmüş itibarlar kalacaktır.

PROPAGANDA SAVAŞI: Sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini görenlerin dünya çapında yalana, iftiraya dayalı propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacak. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip gidecektir.

FARKINA VARACAKLAR: Bugün artık yepyeni bir Türkiye var. Tehditleri ve tehlikeleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde imha eden bir Türkiye var. Vatandaşlarını tüm hak ve özgürlüklere kavuşturmuş, insanlarının refah düzeyini sürekli yükselten bir Türkiye var. Bugün artık maziden atiye kurduğu köprüyle kim olduğunu bilen, bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye gitmek istediğinin şuurunda bir Türkiye vardır. Bize hala dünkü Türkiye gözüyle bakan, bu şekilde muamele edenler yavaş yavaş gerçeklerin farkına varmaya başladı.

HESABINI SORARIZ: Birileri "Sivilleri vuruyorlar"' diyor. Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok. Ama sizin kanınızda var. Siz Ruanda'da, Mali'de, Korsika'da, Libya'da bunu yaptınız ve hala da yapıyorsunuz. Biz elinde silahıyla Mehmedimize, vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Siz 10 bin kilometreden niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda sınırımızı koruma sorumluluğumuz var.

KAYITSIZ KALAMAYIZ

Suriye'nin Irak'ın Filistin'in Libya'nın ve gönül coğrafyamızdaki diğer bölgelerin yıkık şehirlerine, o yıkıntıların altında yitip giden o yavrulara, annelere, ninelere onların arkasından dökülen gözyaşlarına, çekilen acılara biz kayıtsız kalamayız. Eğer başkalarının yaptığı gibi bu görüntüleri bir film sahnesi gibi hissetmeden ve hiddetlenmeden seyredersek çok geçmeden aynı şeyin bizim başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebeklerle biz ağladık. Aylan bebeklerin derdiyle biz dertlendik. O denizlere dökülen yavruları bizim askerimiz kurtarma mücadelesini verdi, diğerleri sadece seyretti.

KÜLLERİNDEN DİRİLİYOR

?"Hamdolsun, dün günlerden cumaydı. Dün tüm askerlerimizi, hamdolsun, secdede, rükuda gördüm. Çünkü onlar, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi / Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın / Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın' diyerek yola çıkmışlardı. İşte, geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak evelallah şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Evde ağlaştık. Elhamdülillah, Mehmedimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir."

YOLA REVAN OLURUZ

?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar hem salonda hem de salon dışında "Reis bizi Afrin'e götür" diye seslendi. Erdoğan da, "Edeler, 15 Temmuz'da meydanlara dedik, siz meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda hemen haber veririz. Önce şahsım, sonra da edeler ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz. Gitme kararını verdiğimiz zaman sizleri buralarda bırakmayız, beraber gideriz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. İnşallah sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama ihtiyaç şu anda yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz" dedi.

GOREE ADASI TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan bir Afrika seyahatine çıkacağını belirterek, "Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi alacak, Goree Adası'na götürecek. O Goree Adası'nda nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu, insan hayatının ne kadar ucuzlatıldığını orada bizzat görme imkanı bulacaklar. 'Niye bazı ülkeler terör örgütlerine bu derece destek veriyor?' sorusunun cevabını işte bu sömürge zihniyetinde bulmak mümkündür" dedi.

O DAĞLARA ÇİMENTOLAR NEREDEN GELMİŞ

?Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'deki AK Parti İl Kongresi'nde ise şunları söyledi:

Askerimiz JÖH'leri, PÖH'leri komandoları üzerine düşen görevi uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F-16'larımızla uçuyoruz. İnlerine girdik mi? O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bu tünelleri siz yaptırdınız ve oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp da Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.

911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelip söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın.

Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı devamlı artıyor. Şimdi son rakamı aldım, 1951.

'Esad ile bu işi toparlayalım' diyen zavallılar var. Yahu 1 milyon vatandaşını katleden katille neyi düzelteceksiniz.

İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Allah'ın izni ile Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız.