Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Zap bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika: bölgesinde teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 11:17

'ın kuzeyindeki bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtildi.

Zap bölgesinde dün karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği aktarılan bilgilendirmede, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Zap bölgesinde teröristlere ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN