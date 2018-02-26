Başbakan Binali Yıldırım
, Kocaeli
'ndeki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Muratreis Denizaltısı ilk kaynak törenine katıldı. Türkiye'nin, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmadığını, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: 140 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ:
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Operasyonu ile 2 bin kilometrekareden fazla bir alan, DEAŞ, PYD, YPG, PKK bölücü terör örgütlerinden temizlenmiş ve bugün orada daha önce evlerini, barklarını, yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan mazlum, mağdur Suriyeliler, kendi topraklarına dönme imkânı bulmuş, bugün itibariyle 140 bin kişi bu bölgede yerleşmiştir. Sadece orada açılan okullara devam eden çocuk sayısı 160 bindir. DİĞERLERİ İSTİLA EDİYOR:
Bölgeyi 7 yıldır iç savaşla büyük bir kaosa sürükleyen, 'bölgeye istikrar getireceğim' diye adeta bir istila projesi içinde olan emperyal güçler, bölgede ne Suriye'ye istikrar ne bölgedeki insanların derdine çare olmak için ciddi bir adım atmamışlardır. Bunun tek istisnası var; o da Türkiye'dir... Gerek DEAŞ ile gerek bölücü terör örgütüyle gerçek anlamda mücadele eden ülke Türkiye'dir. TAMAMEN TEMİZLENECEK:
İnşallah tamamen PKK, YPD, YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içinde yaşamlarını devam ettireceklerdir. 81 MİLYON AYAKTAYIZ
Başbakan
Binali Yıldırım, Kocaeli'nde AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede gençler, asker kamuflajı giyerek Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren sloganlar attı. Başbakan Yıldırım da kendisine verilen kamuflajı giyerek konuştu. Yıldırım, gençlerin "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Mehmetçiğimiz orda, eğer bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız" dedi. HİÇ KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN
Yıldırım: Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken, bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege'de, Akdeniz'de birtakım komplolar, birtakım tezgâhlar peşindeler. Buradan açık ifade ediyorum; şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. YERLİ OTOMOBİL 2019'DA Bursa
'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne de katılan Başbakan Yıldırım, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Türkiye, bölgede var olan sıkıntılar, terör, kaos, Suriye'de, Irak'ta iç savaş, bütün bu olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta" dedi. Kongredeki konuşmasında da yerli otomobil
üretiminin bir mecburiyet vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimini de 2021'de bitirmiş olacağız." Tuna ÇAM