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Ankesör soruşturmasında 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran 170 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 17’si adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli şartıyla serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 08:43
Ankesör soruşturmasında 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kuran 170 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 122 askerden 17'sinin daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

17 TUTUKLAMA

17 asker şahıstan 15'i tutuklanırken 2 şüpheli şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 47 OLDU

Soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüphelerin sayısı 47'ye ulaştı.

Bilindiği gibi soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısı 10'a ulaşmıştı. İtirafçıların ifadelerinde, 'Abilerimiz bizle ankesörlü hattan haberleşin diyordu' dedikleri öğrenilmişti. İtirafçı askerlerin örgüt abilerinin isimlerini verdikleri kaydedilmişti.

Soruşturma genişletilerek devam ederken bir bölüm şüphelinin işlemleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde halen devam ediyor.

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Ankesör soruşturmasında 15 tutuklama
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