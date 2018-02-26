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Doktora, hastaya taciz soruşturması

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
Devlet Hastanesi'nde bir doktorun hastasını taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta 16 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlığı nedeniyle 'ne götürüldü. Kız çocuğu, tedavisinin ardından ailesine kardiyoloji uzmanı D.N. tarafından muayene esnasında taciz edildiğini söyledi. İddialar üzerine kızın ailesi doktordan şikâyetçi oldu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Doktor D.N.'nin ifadesi alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de doktor hakkında idari inceleme başlattığı bildirildi. İddialar sonrasında doktorun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.
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Doktora, hastaya taciz soruşturması
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