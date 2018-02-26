Durmayacağız vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep ve Şanlıurfa'da AK Parti'nin olağan kongrelerine katıldı. Erdoğan, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara ve salondaki partililere hitap ederek şöyle dedi:





2 BİN 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: "Şu an itibariyle Afrin'de 2 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda Mehmedimiz kar, boran, fırtına demeden, dağ, taş demeden teröristlere gereken dersi veriyor. Şu anda askerlerimizi zırhlı taşıyıcılarda giderken ne diyorlardı, düğüne gidiyoruz. İşte şehadete yürüyen düğüne gider gibi yürür. 2 bin 21 oldu. Daha da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar



AFRİN, İDLİB, MENBİÇ: Tek terörist kalmayıncaya kadar inşallah oradaki teröristleri derdest edip o toprakların sahiplerine o yerleri teslim edeceğiz. Biz Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bunu yaptık mı? Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, İdlib'de de yapacağız, Menbiç'te de yapacağız. Kimse oranın sahibi, onlar gelecek, sahibi olmayanlar değil.



BİZE İHANET EDENE SAYGIMIZ OLMAZ: Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler, kusura bakmasınlar, eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın. Değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük. İhanet etmedik. Ama şunu bilin ki bize ihanet edenlere saygımız olmaz.



PKK'NIN BAŞINI HER GÜN EZİYORUZ, EZECEĞİZ: Allah'ın izniyle PKK'nın başını hem topraklarımızın içinde hem de Kuzey Irak'ta her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ismiyle kendine zemin arayan bölücü örgütü orada da tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir.



ŞEHADETE BU MİLLET AÇTIR: Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda verdiğimiz şehitlerimiz var. Bu ülke bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekûn bir milletin varlığı sayesinde ayaktadır. Ama biz şehadete koşan bir milletiz, şehadete bu millet açtır, aç. Zira Rabbimizin bize müjdesi var.



DÜNYA BU ADAMA NASIL SAHİP ÇIKIYOR?

Şu anda Suriye'de eğer Esad'dan bahsediliyorsa, Esad katildir, zira 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla, bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Peki bu dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor, nasıl bunun yanında yer alıyorlar? Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik ve zulmedenlerle de beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Eğer bugün biz Afrin'e gittiysek bunun için gidiyoruz, bunun için de devam edeceğiz.





AVRUPA'YA DEAŞ TEPKİSİ:

NE KADAR PSİKOPAT VARSA BÖLGEMİZE GÖNDERDİLER

Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa hepsini de örtülü bir şekilde teşvik edip DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela olan bu katil sürüsünün en azından bir kısmı, şimdi geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik, 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edip sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar.



SALİH MÜSLÜM YORUMU:

ÇEKYA İNŞALLAH TÜRKİYE'YE TESLİM EDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Terör örgütü PYD/ PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün yakalandığını hatırlatan Erdoğan, "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder ve hak tecelli eder. Teslim ettikten sonra, adaletin nasıl tecelli ettiği görülür" dedi. Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili de şöyle konuştu: "Gerek Mehmekçiklerimiz, gerek ÖSO el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Fetih yakındır. İnşallah Afrin'den fetih bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor."