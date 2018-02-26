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yoğun yağışıyla beyaza büründü

'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 19:57
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren 'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerini yoğun yağışına bıraktı.

Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji verilerine göre gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de ulaşımın yoğun olduğu caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.

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Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
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