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Erdoğan'a doğum günü tebriği

Erdoğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 14:27
Erdoğan'a doğum günü tebriği

, doğum gününde Cumhurbaşkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah önce Azerbaycan, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.

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Erdoğan'a doğum günü tebriği
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