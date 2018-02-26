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'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay daha uzatıldı

Irak merkezi yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki () havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını 3 ay daha uzattığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 16:29
IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay daha uzatıldı

Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı bilgisinin yer aldığını belirtti.

Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.

Irak merkezi hükümeti, 'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.

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IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay daha uzatıldı
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