Muş'ta terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-24" operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Şubat'ta terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinin Kolan köyü kırsalında yapılan arazi aramasında kayalık arazide saklanmış 8 pil, 2 sırt çantası, 6x6 metre ebatında branda, 2 not defteri (örgütsel doküman), 2 mat, 2 kürek, kazma, dolu piknik tüpü, radyo, Muş kent haritası, muhtelif tıbbi malzeme, makine yağı, 4 puşi, 3 takım terörist kıyafeti, panço, yağmurluk, kullanılmış eldiven ve tişört ele geçirilmiştir."
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.