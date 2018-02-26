Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muş'ta terör operasyonu

'ta terör operasyonu

'un Varto ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:52
Muş'ta terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-24" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat'ta terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinin Kolan köyü kırsalında yapılan arazi aramasında kayalık arazide saklanmış 8 pil, 2 sırt çantası, 6x6 metre ebatında branda, 2 not defteri (örgütsel doküman), 2 mat, 2 kürek, kazma, dolu piknik tüpü, radyo, kent haritası, muhtelif tıbbi malzeme, makine yağı, 4 puşi, 3 takım terörist kıyafeti, panço, yağmurluk, kullanılmış eldiven ve tişört ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş'ta terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN