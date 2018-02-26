Son Dakika Haberi: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

"ASKERİ CASUSLUK DOSYASI İÇİN ÖZEL ODA"

Duruşmada söz alan müşteki emekli albay Coşkun Başbuğ tanığa "Çalıştığın 12 yıllık dönemde KOM şube tarafından herhangi bir soruşturma dosyasına yönelik özel bir oda tahsis edildi mi? 'Askeri casusluk dosyası' için oda tahsis edildiği, şifre konup sadece KOM ve istihbarat şubeden belirli kişilerin girip çıktığı tespit edildi. KOM şubede askeri casusluk soruşturmasına kadar böyle bir uygulama gördün mü?" sorusunu yöneltti.

Tanık, "Bu dosyaya ait ayrı çalışma odaları vardı. Bu uygulamayı 12 yıl boyunca sadece Askeri Casusluk'ta gördüm." şeklinde cevap verdi.

Hakim, tanığa "İstihbarat şube KOM şubenin takip ettiği dosyayı takip edebilir mi?" sorusunu yöneltti. Tanık "Evrak bazında değil. İstihbarat şube ile KOM şube bazı konularda istişare yapabilir. Resmi iletim formu gönderilerek bilgi paylaşımı yapılabilir." yanıtını verdi.

Tekrar söz alan Başbuğ "KOM ve istihbarat şube birbirlerinin konularına müdahale edemezler. Burada özel oda kuruluyor. İstihbarat ve KOM şube görevli bir kısım polisler ortaklaşa sahte delil üretiyor. Savcılık el koyduktan sonra KOM işlem yürütür. Dolayısıyla yapılan işlem usulsüzdür. Dijital deliller işte bu odada hazırlandı." dedi.

Tanık, Başbuğ'un "KOM şubede soruşturmalar gizlidir, ilgili şube hariç kimse nüfuz edemez. Dosyada gizlilik kararı olduğu halde hemen gözaltının ertesi günü FETÖ'ye mensup gazete ve televizyonlarda soruşturmaya ait bilgi ve belgelerin yayınlandığını gördünüz. KOM'dan kim sızdırmış olabilir?" sorusunu ise "Ben de şaşırdım. Net bir cevap veremeyeceğim." şeklinde cevapladı.

Mahkeme heyeti duruşmaya Çarşamba günü devam edilmesini kararlaştırdı.