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, ikili oynamaya devam edecek

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel dün Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Hizmetler Komitesi’nde terörizm ve İran dosyalarında bilgi verdi. ’deki gelişmeleri de değerlendiren General Votel’e kongre üyelerinden konusunda pek çok soru geldi. Votel, bu soruları, "İkili oynamaya devam edeceğiz" manasına gelen cevaplarla geçiştirdi. Harekatı sorusuna ise, kapalı oturumda cevap verebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 22:23
ABD, ikili oynamaya devam edecek

'de 'ye ve diğer unsurlara sağlanan destek konusunda 'ye verilen mesajlara ilişkin bir soru üzerine Votel, şu yanıtı verdi:

"Onlara verdiğim mesaj şu: Kürt ortaklarımızın da içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 'a karşı en etkili güç oldu. Bu savaşı tamamlamak için onlara ihtiyacımız var. Prensipte teslim etmemiz gereken şeylerin birincisi bu. Öte yandan, onların (Türkiye) kaygılarını da dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla da bu süreçte yaptıklarımız konusunda Türklere karşı olabildiğince açık ve şeffaf olmaya devam etmeye çabalayacağız."

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Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in Washington kaynaklı haberinde yer alan bilgilere göre Votel, "TSK'nın Afrin'e yönelik harekâtının 'nin Suriye'deki stratejisini nasıl etkileyeceği" yönündeki soruya açık bir cevap vermedi.

Türkiye'nin terör örgütü ile YPG arasında bir ayrım yapmamasının Ankara-Washington hattında yaşanan gerilimin sebebi olduğunu belirten Votel, "Bu soruya ilişkin değerlendirmelerimin bir kısmını kapalı oturuma bırakmak isterim" dedi.

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Votel, Türkiye'nin uzun zamandır PKK'dan kaynaklı önemli kaygıları olduğunu kabul ediyoruz. Tabii bizim kaygımız ise Afrin'deki bu faaliyetin DEAŞ'a karşı mücadelede dikkati başka yöne çekmesi" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN-PUTİN İTTİFAKI"

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin, ile ilgili yorumları da ilginç. "DEAŞ'a karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki ittifaktan etkilenmemesi için ne yapılması gerekiyor" sorusuna Votel şöyle cevap verdi: "Bu sorunların kalbinde Rusya'yı görüyorum. Rusya hem yangını çıkarıyor hem de itfaiyeciliğe soyunuyor. Önce sorunları çıkarıyor, sonra da onları kendi lehine çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de tüm tarafları manipüle ediyor. Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması ve üzerinde baskı uygulanması gerekiyor."

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