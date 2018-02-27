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, ’da ’ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı. Kabil’deki törene Milli Eğitim Bakanı da katıldı

Giriş Tarihi: 27.2.2018
Afganistan’daki FETÖ okulları Maarif Vakfı’nda
Başkent Kabil'deki Hükümet Medya ve Enformasyon Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine Milli Eğitim Bakanı , Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari ve bakan yardımcıları katıldı.
Törende konuşan Bakan Yılmaz, Afganistan'daki okullarının Maarif Vakfına devredilmesiyle bu okullardaki eğitim kalitesinin artırılacağını belirtti.
Afganistan'daki okulların sayısını artıracaklarını dile getiren Yılmaz, okullarda şehit ve gazi çocuklarına ayrı kontenjan verileceğini vurguladı.

ÜCRETLER DÜŞÜRÜLECEK
Bakan Yılmaz, "Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde indirim yapacağız ve buradan elde edilen paraları yine Afganistan eğitimine harcayacağız." dedi.
Türkiye'nin Afganistan ile her alanda iş birliğini geliştirmek istediğine işaret eden Yılmaz, "Özellikle eğitim alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Afgan halkının sevinci bizim sevincimiz ve onların acısı bizim de acımızdır. Bizim bu ebedi dostluğumuzu bozmak ve zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.
Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari de Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu belirterek bundan dolayı Türkiye devleti ve halkına teşekkür etti.
Bakan Şinvari, Eğitim Bakanı olarak Türkiye'deki eğitim sisteminden yararlanmak istediklerini ve bu nedenle iki bakanlık arasında sürekli istişare yapılmasını istediklerini kaydetti.
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Afganistan’daki FETÖ okulları Maarif Vakfı’nda
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