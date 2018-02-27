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Yıldırım'ın kabulü

, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 17:00
Başbakan Yıldırım'ın kabulü

, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonu başkan ve üyeleriyle görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov ile Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava ve beraberindekileri TBMM'de kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da hazır bulundu.

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Başbakan Yıldırım'ın kabulü
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