Bizde Ömerler Erenler bitmez

Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Necmettin Yılmaz'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için sınıra gitti. Grupta 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir, Tunceli-Pülümür karayolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Trabzon'da teröristlerin ateşinde şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya ve 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterden atılan bomba sonucu şehit olan veteriner Ramazan Konuş'un yakınları vardı. Hatay'ın Suriye sınırındaki Hassa ilçesine giden şehit yakınları Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan Yörük Teyze lakaplı Döndü Deveci'yi de ziyaret etti.

YÖRÜK TEYZE YİNE KURBAN KESTİ

Deveci, karşıladığı şehit yakınlarına tek tek sarıldı. Ağabeyinin üniformasını giyen Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de Deveci'nin elini öptü. Deveci, daha sonra şehit aileleri için 6 kurban kesti, Soner Halisdemir'in alnına kan sürdü.

'TÜRK HALKI HEP YANIMIZDA'

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Halisdemir, "Türk halkı bizi yalnız hiç bırakmadı. Ömer'i de vatan için yetiştirdik, vatan için şehit verdik. Mehmetçiğe moral vermek için buradayız. Ancak askerlerimizle birlikte hainlere karşı ben de savaşmaya hazırım. Mehmetçikle gidip bütün şehitlerimizin kanını almaya hazırım" dedi. Ağabeyinin üniformasını giyen Soner Halisdemir ise, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, "Mehmetçiğe devletimize moral olmaya geldik. Vatanımızı korumaya geldik. Bizde Ömer Halisdemirler, Muhammetler, Erenler, Fethiler bitmez" dedi.

KAHRAMAN AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA

Hatay'ın sınır ilçesi Hassa'yı ziyaret eden şehit yakınlarından 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin üniformasıyla sınırda bulunan Türk bayrağıyla poz verdi.