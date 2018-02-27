Çocuklardan videolu doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı
'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden dün saat 14.00'de ayrıldığı sırada, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşuları Erdoğan'a doğum günü
nedeniyle pasta verdi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan'ı doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de aradı. Erdoğan'ın doğum gününü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurumlarında kalan çocuklar, yaşlılar ve Suriyeli sığınmacılar çektikleri bir videoyla kutladı. Çocuklar Erdoğan'a "İyi ki doğdun Tayyip Dede" mesajı gönderdi. İşitme engelli bir genç ise işaret diliyle "Sizi duymasak da sesinizi kalbimizde işitiyoruz" dedi. Erdoğan'ın Kudüs direnişinin sembolü olarak gösterdiği Fevzi Cuneydi (15) ise mesajında "Benden ve tüm Filistinli çocuklardan sevgiler ve saygılar. Binlerce teşekkür kıymetli Baba" dedi.