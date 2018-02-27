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Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı

, "Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri Türk milletine duyduğu güven ile 'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı

Erdoğan, eski lardan 'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan ile çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Erdoğan, "Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum." ifadesine yer verdi.

"HAYATINI 'AHLAK, ADALET VE BARIŞ' İÇİN HARCAMIŞ BÜYÜK BİR AKSİYON VE DAVA ADAMIYDI"

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk milletine duyduğu güven ile 'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla yad ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
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