Emine Erdoğan anaokulu ve çocuk parkının açılış törenine katıldı!

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara yönelik rehabilitasyon ve eğitim faaliyetlerini yürüten dernek, ihtiyaç sahibi öksüz-yetim ve otistik çocuklara hizmet veriyor. Emine Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, 'Türkiye-Cezayir arasındaki dostluğun bir nişanesi olan bu restorasyon, çocukların geleceğine adanmış bir armağandır. Türkiye-Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacaktır' dedi.

AÇILIŞTA BİR KONUŞMA YAPAN FOREM DERNEĞİ BAŞKANI İBRAHİM HAYATİ, EMİNE ERDOĞAN'A ŞU SÖZLERLE TEŞEKKÜR ETTİ:

'Bizler sizin muhterem adınızı; mazlumları korumanızla, mahrumiyet içinde olanlara el uzatmanızla, masum çocukların gözyaşlarını silmenizle, çaresiz mültecilere çare olmanızla biliyor, sizi yaşadığımız bu karmakarışık, materyalist dünyanın karanlığı içinde merhametli bir gönül elçisi olarak, etrafını aydınlatan bir ışık olarak tanıyor; yüce gönlünüzü büyük bir saygıyla anıyoruz.

CEZAYİR HALKI, KARDEŞ MÜSLÜMAN ÜLKELERE GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYİ VE YARDIMLARINI ASLA UNUTMAYACAKTIR

Bunu; Somali, Gazze, Myanmar, Bengladeş, Suriye ve daha birçok bölgede yaşanan insanlık trajedilerine karşı duruşunuzdan, zulme karşı sessiz kalmamanızdan biliyoruz ve dünyaya örnek olacak bu saygın duruşunuzu gururla, yakından takip ediyoruz. Özellikle muhtaç durumda olan Suriyeli mülteci kadın ve çocuklara gösterdiğiniz sıcak ilginiz ve yardımlarınız bizi çok duygulandırdı. Cezayir halkı, kardeş Müslüman ülkelere gösterdiğiniz ilgiyi ve yardımlarını asla unutmayacaktır.' Açılışa Cezayir Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun da katıldı. Törende ayrıca Türkiye heyetinden bakan eşleri Hülya Çavuşoğlu, Sevgi Kurtulmuş, Gülnur Fakıbaba, Esra Tüfenkçi ve TİKA Başkanı Serdar Çam da hazır bulundu. Programa gelen vatandaşlar Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi ve destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.