Erdoğan’ın teşekkür ettiği kadınlar askeri besliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'teki AK Parti İl Kongresinde yaptığı konuşmada teşekkür ettiği kadınlar, Mehmetçiğe yemek yapmaya devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bir araya gelen 50 kadın kesilen 3 kurbandan bin 500 tane içli köfte hazırladı. Hazırlanan yemekler sınır birliklerine gönderildi. Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozkurt, "Vatandaşlarımızla iş birliği yaparak analarımız, bacılarımız el emekleriyle Mehmetçiğimize göndermek üzere içli köfte hazırlıyor. Dışarıdaki anneleri, babaları kaygısız olsun" dedi.

BALIKESİR: Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, bir günlük harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

YOZGAT: Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı.

HAKKARİ: Ankara'da yaşayan Emine Uğurlu'nun başlattığı örgü kampanyası Ankara, Denizli, Konya, Balıkesir ve Hatay başta olmak üzere birçok ilden destek gördü. Uğurlu, kadınların ördüğü 400 boyunluk ve atkı ile 800'ü aşkın çorap, 100 kar başlığı, 440 eldiveni Hakkâri'ye getirdi, askerlere teslim etti.

ERZURUM: Oltu ilçesinde bir araya gelen 15 kadın, Mehmetçiğe gönderilmek üzere imece usulü bin cevizli kete hazırladı.

BURSA: Mustafakemalpaşa ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde toplanan Kemalpaşa tatlısı, helva, süt ürünleri ve konserveden oluşan 2 tır dolusu gıda maddesi, Mehmetçiğe gönderildi.

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