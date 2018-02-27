FETÖ’nün ‘Ümitçiler’ imamına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) ve İstanbul Terör Polisi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın(FETÖ
/PDY) "Ümitçiler" grubu imamına operasyon düzenledi. 2012'den 15 Temmuz Darbe Girişimi
'ne kadar örgütün sözde Deniz Kuvvetleri Marmara Bölgesi imamı olan Ersin K.'nın aracında yapılan aramalarda bir peçete arasında ele geçirilen çipte önemli bilgilere ulaşıldı.
İstanbul'daki operasyonda "Ümitçiler" grubu imamı Ersin K.'nın evi basıldı. Şüpheli gizlenmek için kaldığı aracında yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; bir kağıt mendil arasında SD kart bulundu. Yapılan incelemelerde; şüphelinin 2012'den 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne kadar FETÖ/PDY'nın sözde Deniz Kuvvetleri Marmara Bölgesi "Ümitçiler" yapılanması sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Aramada ByLock
kayıtlarına ve ByLock üzerinden kaydedilen bir telefon rehberine de ulaşıldı.