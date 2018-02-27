Gönüllü sağlıkçılar Afrin nöbetinde

Türkiye
'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönüllü gelen UMKE
ve 112 Acil Servis ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında canıgönülden çalışarak 24 saat esasına göre görev yapıyor. Sınırın sıfır noktasına kurulan çadır hastanelerde nöbet tutan sağlık personeli, her türlü arazi şartlarına uygun araçlarıyla Mehmetçik için gece gündüz teyakkuzda bulunuyor. Hatay Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Birimi Sorumlusu Muhsin Yıldız "Arkadaşlarımız görevleri bitmesine rağmen devam etmek istiyor. Herkes bu operasyona bir şekilde katkı sunmak istiyor. UMKE personelleri gönüllü olarak sınıra geldi" dedi. AA