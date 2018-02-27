Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kimse “Afrin’de ne işiniz var?” diyemedi

Kimse “’de ne işiniz var?” diyemedi

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Kimse “Afrin’de ne işiniz var?” diyemedi
Milli Savunma Bakanı , SABAH'a 3'lü mekanizma ve en son katıldığı toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli "Biz geldiğimiz nokta itibariyle PYDYPG'nin terör örgütü olduğu, PKK'nın kendisi olduğunu, organik işbirliği içerisinde olduklarını kesin olarak ispat ettik. NATO'da ilk görüşmeyi Roma'da yaptık. 'a karşı mücadele eden ülkeler toplantısına katıldım. Bütün olayları anlattık. En ufak bir eleştiri gelmedi. harekatımıza yönelik olarak 15 ülkenin bakanları oradaydı, çıkıp ne işiniz var orada diyen olmadı" dedi. Canikli, sahada ABD'nin iyi niyet göstergesi olarak somut bir adım görülüp görülmediği konusunda ise "Söylem olarak var. Ama artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse “Afrin’de ne işiniz var?” diyemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN