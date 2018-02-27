Kimse “Afrin’de ne işiniz var?” diyemedi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
, SABAH'a 3'lü mekanizma ve en son katıldığı NATO
toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli "Biz geldiğimiz nokta itibariyle PYDYPG'nin terör örgütü olduğu, PKK'nın kendisi olduğunu, organik işbirliği içerisinde olduklarını kesin olarak ispat ettik. NATO'da ilk görüşmeyi Roma'da yaptık. DEAŞ
'a karşı mücadele eden ülkeler toplantısına katıldım. Bütün olayları anlattık. En ufak bir eleştiri gelmedi. Afrin
harekatımıza yönelik olarak 15 ülkenin bakanları oradaydı, çıkıp ne işiniz var orada diyen olmadı" dedi. Canikli, sahada ABD'nin iyi niyet göstergesi olarak somut bir adım görülüp görülmediği konusunda ise "Söylem olarak var. Ama artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.