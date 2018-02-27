‘Oğlumu TSK’ya veririm’

Başbakan Binali Yıldırım
'ın, bölgede teröristlerin temizlenmesinin ardından 350 bin Afrinlinin topraklarına döneceğini açıklamasının ardından gözler Türkiye'deki Afrinlilere çevrildi. PKK
'nın baskısından kaçtıklarını belirten Afrinli Aziz Hıdır
, "Çocuklarımı PKK'ya vermemek için kaçtım. Eğer Türk askeri isterse 15 yaşındaki oğlumu gönderirim" dedi. Terör örgütü PKK'nın 5 yıl önce Afrin'de çocuklarına zorla silah alacaksınız demesinin ardından Afrinli Kürt aileler, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye kaçarak Hatay'a sığındı. Burada çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdüren ve çalışan aileler, yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Afrin'in temizlenmesini bekliyor. Terör örgütünün, çocuklarını zorla silahlandırmak istemesi üzerine ailesiyle birlikte Afrin'den kaçtığını belirten Ahmet Ömer (43), "Allah hayırlısını versin, Allah ne verdiyse odur. Operasyonun ardından durum güzel olacak" dedi. 7 çocuk babası Aziz Hıdır da "Eğer Recep Tayyip Erdoğan isterse orası terörden temizlenince geri döneriz. . PKK benim çocukları istedi vermedim. Ama burada Türk ordusu isterse, Afrin'de savaşmak için onlara teslim ederim" dedi.