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Oğulları cephede kendileri sınırda

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Oğulları cephede kendileri sınırda

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında oğulları 'de görev yapan Kilisli Polat ailesi, sınırda 'ye gitmeye hazırlanan birlikteki askerlere ev yemeği ikramında bulundu. Polateli'nde yaşayan aile hazırladıkları yemekleri, özel harekat birliklerinin konuşlandığı merkeze getirdi. Anne Bedriye Polat, "Bir oğlum Afrin'de bir oğlum 'da asker. Önce vatan ve bayrak, sonra evladımız. Onun çocuğu gitmesin, bunun çocuğu gitmesin, bu vatan ne olacak? Anneler aslan, şahinler kartal doğurur." dedi. Baba Metin Polat "Ben de seve seve Afrin'de görev yapmak istiyorum." diye konuştu.

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Oğulları cephede kendileri sınırda
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