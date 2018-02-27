Özel Harekât’ın gitmesi yeni mücadeleye hazırlık

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ şunları söyledi:
BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta
gibi bazı yerler var, Afrin'i kapsamıyor. Operasyonlarımızı etkilemez. Özel harekâtın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlık. Meskun mahale girdiği zaman tecrübesiyle hareket edilecek.
(Seçim
ittifakı) Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Büyük Birlik Partisi'nin ittifakta nasıl yer alacağı vakti gelince konuşulacaktır. Saadet Partisi'nde kararsızlık görüyoruz. Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz. CHP bizim attığımız adımı doğru anlamış değil. Sayın Genel Başkan "Yüzde 60'la iktidar olacağım" diyor. Şu anda CHP yüzde 25. İttifaklara karşı çıkıp yüzde 50+1 yapacağım demek doğru değil.
(Cinsel istismar
) 12 yaşın üzerinde olanlar dahil cezaların artırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. "12 yaş altına ceza verilecek, üstüne ceza verilmeyecek" diye bir şey yok. Cinsel istismarında iyi hal indirimi yeni dönemde olmayacak. 'CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI KONUSUNDA MUTABIKIZ'
Çocuk
istismarını önlemek için oluşturulan komisyon dün Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplandı. Akdağ, toplantının ardından ilgili bakanlarla birlikte açıklamalarda bulundu. Koruyucu ve önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Akdağ, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız" dedi. "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlar olarak mutabıkız" diyen Akdağ, dava süreçlerinde ise gizliliğin önemine dikkat çekti. Basına bu konuda büyük görev düştüğünü kaydeden Akdağ, davalarda gizliliğin korunması konusunda hassasiyet istedi. Akdağ, "TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.