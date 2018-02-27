Savcı 3 eski general hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında EDOK eski komutanlarının faaliyetlerine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil, Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, sanıklardan eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve Gözlem Subayı Ersal Duman'ın beraatini istedi.