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‘Şehidimin kazağını Mehmetçik giysin’

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
‘Şehidimin kazağını Mehmetçik giysin’

'nin Yüksekova'da Yeşiltaş Karakolu'na 2012'de 'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut'un annesi 'nun (59) annesi Gülbahar Çayıroğlu, yıllardır gözü gibi baktığı ve koruduğu şehit oğlunun eşyalarını Afrin'deki askerlere göndermek istiyor. Vatan için gerekirse şehit oğlu Umut Bulut'un yerine Afrin'e savaşmaya gitmeye hazır olduğunu söyleyen anne Çayıroğlu, "Bu vatan bizim. Benim oğlum gözünü hiç kırpmadan bu vatan için canını verdi. Şimdi sıra bende ben de oğlum gibi gerekirse vatanım uğruna canını seve seve veririm. Her gün Afrin'de savaşan evlatlarımıza dua ediyorum. Eğer kabul ederlerse oğlumdan bana geride kalan eşyalarını Afrin'e göndermek istiyorum. Çünkü bu kıyafetler şehit kıyafetleri ve Afrin'de savaşan askerlerimizi korur" dedi.

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‘Şehidimin kazağını Mehmetçik giysin’
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