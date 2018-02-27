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Şehit Muratdağı’nın annesiyle görüştü

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Şehit Muratdağı’nın annesiyle görüştü
Başbakan Binali Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşına ulaşılamadığı için toprağa verilemeyen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) annesi Sibel Muratdağı ile görüştü. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Kongresi için gittiği kentte Muratdağı ile güşerek başsağlığı diledi . Anne Muratdağı'nın "Vatan sağolsun" dediği ve duygusal anların yaşandığı buluşmada buluşmada Çevre ve Şehircilik Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da bulundu.
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Şehit Muratdağı’nın annesiyle görüştü
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