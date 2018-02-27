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Son dakika: Ateşkes kararı ile ilgili 'dan flaş açıklama

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordusunun da geçici uyacağını bildirdi. Savunma Bakanlığı, '' Suriye ordusu insani molaya uyacak. Hasta ve yaralılar 'dan tahliye edilecek.'' dedi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 01:57
Son dakika: Ateşkes kararı ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Devlet Başkanı Putin, her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.

BM'den Suriye'de ateşkes kararı

, iki gün önce 'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Son dakika: Ateşkes kararı ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama
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