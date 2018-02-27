Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Eski HDP Milletvekili İlhan gözaltında

Son Dakika Haberi: Eski Milletvekili İlhan gözaltında

Son dakika haberi... ve 'da düzenlenen operasyonda, eski Ağrı Milletvekili İlhan, eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Keklik ve eski HDP İl Başkanı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 17:27
Son Dakika Haberi: Eski HDP Milletvekili İlhan gözaltında

ve 'da düzenlenen operasyonda, eski Ağrı Milletvekili , eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı , eski HDP İl Başkanı 'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü /'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlhan, Keklik ve Öztürk'ün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Ağrı ve Van'da söz konusu illerin emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Eski HDP Milletvekili İlhan gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN