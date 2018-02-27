Son Dakika Haberi: Eski HDP Milletvekili İlhan gözaltında

Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonda, eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, eski HDP İl Başkanı Olcay Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlhan, Keklik ve Öztürk'ün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Ağrı ve Van'da söz konusu illerin emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.