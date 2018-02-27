Sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin davada karar

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Bodakçı, Aynur Sümer, Ayser Yapıcı, İsa Yanık, Hayati Cesur, Barış Gülenyüzlü ve Melikşah Teke katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık avukatları da savcının cezalandırılmaları yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirterek müvekkilleri için beraat kararı verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Bodakçı, Yanık, Cesur, Gülenyüzlü ve Teke'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklardan Sümer ve Yapıcı'nın beraatine karar verdi.

Mahkeme tarafından ayrıca 7 sanık hakkında "suç işlemeye tahrik" ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.