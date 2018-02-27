Sultan II. Abdülhamid 6 bölümlük belgeselle anlatılacak

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, Proje Tasarımı ve senaryo Karagöz Ajans'ın üstlendiği, Sultan'ı Anlamak: II. Abdülhamit Han, 6 bölümlük belgeselle izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yönetmenliğini Cahit Yıldız, Görüntü Yönetmenliğini Candan Murat Özcan, Genel Danışmanlığını Mehmet Ali Beyhan üstelenirken, II. Abdülhamit'i ünlü oyuncu Turgay Atalay canlandırıyor. 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler "yeni yüzyılı" kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesini seyirciye aktaracak.

ANA TEMA SULTANI'I ANLAMAK

Belgeselin Ana Teması, Sultan'ı Anlamak: II. Abdülhamit Han, hakkında çok fazla konuşulmasına rağmen bir türlü doğru değerlendirilemeyen Sultan Hamid'e odaklanıyor. Büyük bir dönüşüm çağında tahta geçen hükümdarın iç ve dış siyasette ortaya koyduklarını, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye kadar birçok alanda başlattığı kalkınma hamlelerini yakından inceleyen Sultan'ı Anlamak: II. Abdülhamit Han, çok tartışılan bir hükümdarı ve onun üzerinden dünü, bugünü ve geleceği anlamaya çalışıyor.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Geçmişe bakarak geleceği inşa etmek isteyen bir hükümdarın, çözümü zor sorunlarla baş ederken yarını kurmaya gayret gösteren bir devlet adamının izlerini takip eden Sultan'ı Anlamak: II. Abdülhamid Han, bu bölümde Sultan Hamid'in yönetim sistemini ele alışına odaklanıyor. İç ve dış siyasette yaşadığı hesaplaşmalar, bürokrasi ve saray çevreleriyle ilişkileri, kalkınma hamlelerine taş koymaya çalışanlara karşı geliştirdiği çözümler.