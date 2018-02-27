‘Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Hatay
'daki Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'ın "Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar. Afrin'de bulunan tüm teröristler ve destekleyen dış güçler hezimete uğratılacak" ifadesini kullandığı belirtildi.