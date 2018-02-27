Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı’

‘Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı’

Giriş Tarihi: 27.2.2018
‘Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı’
Genelkurmay Başkanı , beraberinde kuvvet komutanlarıyla 'daki Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'ın "Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar. Afrin'de bulunan tüm teröristler ve destekleyen dış güçler hezimete uğratılacak" ifadesini kullandığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN