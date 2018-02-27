Trabzon'da eski emniyet müdürünün FETÖ davası sürüyor

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavaş ile eşi katıldı. Yavaş'ın avukatı ise mazereti nedeniyle duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığının belirlenmesi, tanık beyanları ve diğer delillerle FETÖ/PDY üyesi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Yavaş'ın, ByLock programına "taner54" kullanıcı adı ve "tnr54." şifresiyle giriş yaptığının tespit edildiğini aktaran savcı, sanığın kullanıcı adı ve şifresinin memleketi Sakarya ilinin plaka kodu olan "54" kodu ile uyumlu olduğunu belirterek genellikle terör örgütü üyelerinin kullanıcı adı ve şifrelerinde memleketlerinin plaka kodunu kullandıklarının görüldüğünü kaydetti.

"HİYERARŞİK YAPIDA..."

Savcı, dosyadaki tüm delillerden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldığı belirlenen Yavaş'ın hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Yavaş'ın eşi Fatma Yavaş'ın ise İl Emniyet Müdürlüğünde terzi olarak çalışan tanık M.A'nın yargılamanın ikinci celsesinde vermiş olduğu beyanlar doğrultusunda araştırılmasını istedi.

Yavaş, savunmasında, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'CÜLERİN İSMİNİ VERMEDİ

Yavaş'ın savunmasının ardından cumhuriyet savcısının, sanığa yönelik, "Uzun süre istihbaratta çalıştığınızı söylüyorsunuz. Devlet FETÖ/PDY ile mücadele ediyor. Trabzon'da görev yaptığınız 2011-2014 yılları arasında bu yapıyla ilgili çalışma ve tespitleriniz var mıydı? 'Şu adam benim çalıştığım dönemde Fetullahçıydı' diyeceğiniz kimse var mı? Varsa bu konuyla ilgili vereceğiniz bir isim ve bilgi var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Yavaş, isim veremeyeceğini belirterek "Bunlar devletin arşivlerinde var." dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Yavaş'ın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.