Türk Telekom binasını işgal girişimi davasında mütalaa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, 6 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişimiyle ilgili 41 askerin yargılandığı davada açıklanan mütalaada, tüm sanıkların yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 554 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu rütbeli sanıklar eski Teğmen Şerif Özbay, Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 er katıldı. Müdahil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nı avukatlarının temsil ettiği duruşmada, bazı müdahil ve müştekiler de yer aldı.

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Duruşmada, celse arasında mahkemeye 33 müşteki adına müdahillik talebiyle dilekçe sunulduğu belirtilerek, 2 ayrı avukat tarafından sunulan bu taleplerin kabul edildiği bildirildi.

Mahkemeye gelen diğer evrakın da okunduğu duruşmada, esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Onur Ekinci, hazırladığı 12 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sanıkların eylemlerinin anlatıldığı mütalaada, sanıkların istisnasız tümünün baştan beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin, özellikle kendi aralarındaki konuşmalardan, üçüncü şahıslarla olan iletişimlerinden ve dosyadaki delillerden anlaşıldığı ifade edildi.

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Sanıkların, "cebir ve s¸iddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördügˆü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine bas¸ka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye tes¸ebbüs etmek" suçundan agˆırlas¸tırılmıs¸ müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, olaylarda meydana gelen 6 ölümle ilgili de sanıklar hakkında, "bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Mütalaada, 41 sanığın ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, 3 kez "kamu malına zarar verme" suçundan 3 yıldan 12 yıla, 6 kez "mala zarar verme" suçundan 2 yıldan 18 yıla, 23 kez "bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 299 yıldan 460 yıla ve 6 kez "cebir ve şiddet kullanarak silahlı kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 12 yıldan 42 yıla olmak üzere toplam 331 yıldan 554 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması da talep edildi.

"HÜKMEN TUTUKLU BIRAKILSINLAR"

Tüm sanıklar hakkında açılan, "haberleşmenin engellenmesine teşebbüs" suçundan suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat talebinde bulunulan mütalaada, kaçma ihtimalleri, ceza miktarı ve suç vasfına göre sanıkların tümünün hükmen tutuklu bırakılmalarına karar verilmesi de istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti başkanı Abdurrahim Orkun Dağ, sanık ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını yapmak üzere süre vereceğini bildirdi.

Sanık ve sanık avukatlarından tahliyeye yönelik talepleri alan heyet, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verip duruşmayı sıralı yapılmak üzere 18, 19 ve 20 Nisan'a erteledi.