'Ümit Yapılanması'na darbe... Aylardır otomobilde yaşıyordu

AYLARDIR OTOMOBİLDE YAŞIYORDU



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri son dönemin en önemli FETÖ operasyonunu gerçekleştirdi. FETÖ'ün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında, Marmara Bölgesi 'Ümit Yapılanması' sorumlusu olan 'Engin' kod isimli eski öğretmen Ersin Karabölük yakalandı. Karabölük'ün yakalanma korkusuyla aylarca otomobilinde yaşadığı belirlendi.

O NOT KAĞITLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında Karabölük'ün otomobilinde 5 adet micro SD kart, çok sayıda flaş disk, 3 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar ve zarflar içerisinde paylaştırılmış çok miktarda döviz ele geçirildi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre;Ayrıca, Deniz Kuvvetleri'ndeki 'Ümit Yapılanması' içinde yer alan ve Karabölük'e bağlı olan mahrem imamların kod isimleri, örgütün kullandığı ByLock numaraları, Eagle gibi haberleşme numaralarının yazılı olduğu not kâğıtları ele geçirildi.

Flaş bellek ve not kâğıtlarından Deniz Kuvvetleri'nde görevli neredeyse tüm kripto FETÖ üyeleriyle mahrem imamları deşifre edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm üyeleri deşifre olmaya başlayan FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri'nde 'Ümit' sorumlusu olarak Ersin Karabölük'ü görevlendirdiği belirlendi. Ersin Karabölük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'den ayrılmak isteyen kişilerin ikna edilmesi ve örgüte yeniden kazandırılması için oluşturulan özel bir ekibe FETÖ üyeleri tarafından 'Ümit Yapılanması' ismi veriliyor.