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Acıbadem muhtarını şehit edenlere müebbet

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
Acıbadem muhtarını şehit edenlere müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Acıbadem'de binasını işgal edip muhtar Mete Sertbaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi şehit eden askerlerin yargılanmasına devam edildi. Çağlayan'daki İstanbul 27. 'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Onur Ekinci davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, 41 askerin tamamının darbe ve kasten öldürme suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanıklar hakkında ayrıca 554,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, darbecilerin baştan beri fikir ve eylem birliği içinde hareket etikleri belirtildi. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

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Acıbadem muhtarını şehit edenlere müebbet
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